Аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара приостановили работу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в телеграм-канале агентства.

Кореняко уточнил, что для аэропортов Геленджика и Краснодара это дополнительные ограничения. Согласно действующему NOTAM (извещение летному составу - ИФ), геленджикский аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, аэропорт Краснодар - с 09:00 по 23:00 МСК.

Волгоград Геленджик Краснодар аэропорты ограничения
