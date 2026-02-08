Поиск

Подозреваемый в покушении на Алексеева прибыл в конце 2025 г. в Москву по заданию спецслужб Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева - Любомир Корба прибыл в Москву в конце прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта", - сказала она в воскресенье журналистам.

По данным ведомства, Корба - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ.

"В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления - Виктор Васин. С ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Петренко.

Она отметила, что следствием на месте происшествия "проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления - пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами".

"Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других", - добавила официальный представитель СКР.

В РоссииВ ОАЭ задержали исполнителя покушения на генерал-лейтенанта АлексееваЧитать подробнее

Ранее в воскресенье в ФСБ сообщили, что в ОАЭ задержан и выдан РФ исполнитель покушения на Алексеева - 65-летний гражданин России Любомир Корба.

Также, по данным ФСБ, установлены пособники данного преступления, граждане России: 66-летний Виктор Васин (задержан в Москве) и выехавшая на Украину 54-летняя Зинаида Серебрицкая.

В ФСБ заявили, что продолжается розыск организаторов преступления.

Накануне Петренко сообщала, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный преступник произвел несколько выстрелов в Алексеева.

Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Расследование дела контролирует столичная прокуратура.

СКР Светлана Петренко
