ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд, он вырос за счет новых крупных контрактов, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Текущий портфель заказов действительно составляет порядка 70 млрд долларов США", - заявили в ФСВТС в связи с открывающейся в воскресенье в Эр-Рияде выставкой World Defense Show-2026.

"Его объем за прошедший год удалось нарастить путем подписания крупных контрактов с нашими стратегическими партнерами, выхода российскими субъектами ВТС на новые рынки сбыта, а также использования нетрадиционных форм расчета с иностранными заказчиками, желающими получить современную технику, но испытывающими трудности в финансировании", - сообщили в ФСВТС.