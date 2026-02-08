В ОАЭ задержали исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Он выдан России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в ОАЭ и выдаче России исполнителя покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева.

"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в г. Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 г.р., являвшийся непосредственным исполнителем преступления", - сообщили в спецслужбе в воскресенье.

Там добавили, что совместно с МВД РФ "установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 г.р., задержанный в г. Москве, и выехавшая на Украину Серебрицкая Зинаида, 1971 г.р". В ФСБ заявили, что продолжается розыск организаторов преступления.

Ранее в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что неизвестный пытался застрелить в Москве генерал-лейтенанта Алексеева, он госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222). Расследование взято на контроль в столичной прокуратуре.