Завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, заявили в Роспотребнадзоре после появившихся сообщений о случае заражения вирусом в Бангладеш.

"В связи с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в мессенджере Мах.

На фоне этих сообщений Роспотребнадзор призывает туристов соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы. Для того, чтобы снизить риск заражения вирусом, ведомство рекомендует "узнать эпидемиологическую обстановку в регионе перед поездкой, избегать контакта с летучими мышами и их пометом: не брать животных в руки, не употреблять сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами и не подходить близко к больным животным, включая свиней".

В Роспотребнадзоре напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжает работать система "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны. В РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса Нипах.

Вирус был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства мониторят информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи с выявлением случаев заболевания вирусом Нипах в Индии, где, по данным СМИ, отмечалась вспышка вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек.

Тогда же в ведомстве сообщали, что завоза болезни, вызванной вирусом, на территорию РФ не зарегистрировано.

Как сообщала "Интерфаксу" глава Ропотребнадзора Анна Попова, рисков, связанных с возможным распространением вируса Нипах, для граждан РФ нет, однако сохраняется вероятность завоза вируса.