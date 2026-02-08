Поиск

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест Любомира Корбу - исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили в суде в воскресенье.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - сообщили в суде.

Как следует из базы суда, заседание состоялось накануне.

Ранее в воскресенье в ФСБ сообщили, что в ОАЭ задержан и выдан РФ исполнитель покушения на Алексеева - 65-летний гражданин России Любомир Корба.

В РоссииВ ОАЭ задержали исполнителя покушения на генерал-лейтенанта АлексееваЧитать подробнее

Также, по данным ФСБ, установлены пособники данного преступления, граждане России: 66-летний Виктор Васин (задержан в Москве) и выехавшая на Украину 54-летняя Зинаида Серебрицкая.

В ФСБ заявили, что продолжается розыск организаторов преступления.

Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный преступник произвел несколько выстрелов в Алексеева.

Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Расследование дела контролирует столичная прокуратура.

ФСБ СКР Владимир Алексеев Любомир Корба
