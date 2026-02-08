Губернатор сообщил об атаках на Белгород с применением восьми ракет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми ракетах, атаковавших областной центр с 14:00 субботы до 7:00 воскресенья.

"По Белгороду произведены два ракетных обстрела с применением восьми боеприпасов. Также над городом системой ПВО сбиты три беспилотника самолетного типа", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В результате ударов в городе повреждены инфраструктурные объекты, а также четыре автомобиля.

Кроме того, в Белгородском округе в результате падения обломков сбитых ракет в селе Ближняя Игуменка повреждены частный дом и автомобиль, в посёлке Разумное - четыре автомобиля и помещение на территории предприятия. В посёлке Дубовое обломки повредили одну квартиру многоквартирного дома, в селе Пушкарное - две надворные постройки и газовую трубу.