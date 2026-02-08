ФСБ опубликовала видео задержания исполнителя покушения на Алексеева после выдачи ОАЭ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ публикует видео выдачи исполнителя покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева.

На видео сотрудники спецслужбы встречают самолет, на котором задержанный был доставлен в Москву. Лицо мужчины не показывается. Его высаживают из самолета и увозят из аэропорта.

Также ФСБ показала видео с камер наблюдения у подъезда и в подъезде генерала. В частности, демонстрируется обнаружение орудия преступления - пистолета с глушителем, который был спрятан в снег.

Утром в воскресенье спецслужба сообщила о задержании в ОАЭ и выдаче в РФ гражданина России Любомира Корба, который был исполнителем покушения. Также установлены пособники данного преступления, граждане России: Виктор Васин, задержанный в Москве, и выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая.

В ФСБ заявили, что продолжается розыск организаторов преступления.

Ранее в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что неизвестный пытался застрелить в Москве генерал-лейтенанта Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Расследование дела взято на контроль в столичной прокуратуре.