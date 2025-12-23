Военно-промышленная комиссия займется разработкой новой госпрограммы развития ОПК

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заключительное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии в 2025 году, на котором подвел предварительные итоги работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и поставил задачи на следующий год. Об этом сообщил его секретариат.

"Абсолютным приоритетом первый вице-премьер назвал своевременную поставку Министерству обороны в необходимых объемах особо востребованных образцов вооружений и военной техники, - сказано в сообщении. - В числе основных задач на следующий год - формирование новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса, реализация которой должна быть синхронизирована с госпрограммой вооружений".

Кроме того, Мантуров указал на необходимость дальнейшего совершенствования технологического облика ОПК, в том числе за счет внедрения в различные виды вооружений элементов искусственного интеллекта и других цифровых решений, сообщили в секретариате.

Среди прочих в заседании также приняли участие: помощник президента России Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, главы "Ростеха" Сергей Чемезов и "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, министр финансов Антон Силуанов.