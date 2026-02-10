Поиск

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов.

Прощание состоится в 12:00 по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 25 - траурный зал, сказали в Палате.

Падва скончался 9 февраля на 95-м году жизни.

Заслуженный юрист России Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года. В 1953 году окончил Московский юридический институт, в 1961 году - исторический факультет Калининского педагогического института. Работать в адвокатуре Падва начал с 1953 года.

Падва был избран членом Центрального Совета Ассоциации юристов России, членом Научно-консультативного Совета Федеральной палаты адвокатов России, членом Совета Адвокатской палаты Москвы.

Он был одним из самых известных российских адвокатов, специализировавшимся на резонансных уголовных и гражданских делах. Он неоднократно входил в российские рейтинги лучших адвокатов, а также в международное издание "Who's Who of Professionals", являлся Кавалером Почетного Знака "Общественное Признание", награжден Золотой медалью им. Ф. Плевако.

Москва Генрих Падва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

 Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Умер адвокат Генрих Падва

 Умер адвокат Генрих Падва

Подросток с пневматическим пистолетом, топором и ножом задержан в школе ХМАО

Два землетрясения произошли на севере Сахалина

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

 Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8358 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });