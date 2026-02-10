Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов.

Прощание состоится в 12:00 по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 25 - траурный зал, сказали в Палате.

Падва скончался 9 февраля на 95-м году жизни.

Заслуженный юрист России Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года. В 1953 году окончил Московский юридический институт, в 1961 году - исторический факультет Калининского педагогического института. Работать в адвокатуре Падва начал с 1953 года.

Падва был избран членом Центрального Совета Ассоциации юристов России, членом Научно-консультативного Совета Федеральной палаты адвокатов России, членом Совета Адвокатской палаты Москвы.

Он был одним из самых известных российских адвокатов, специализировавшимся на резонансных уголовных и гражданских делах. Он неоднократно входил в российские рейтинги лучших адвокатов, а также в международное издание "Who's Who of Professionals", являлся Кавалером Почетного Знака "Общественное Признание", награжден Золотой медалью им. Ф. Плевако.