Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В водохранилища Крыма с начала 2026 года поступило около 76 млн кубометров воды, или около 40% от проектного объема, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Сейчас в водохранилищах Крыма (без учета Севастополя) накопилось около 150 млн кубометров, чего в среднем достаточно для водоснабжения в течение 320-340 суток без учета будущего притока воды, отметил он.

В 2020-2021 годах Крым сталкивался с дефицитом воды после нескольких засушливых лет и сокращения запасов водохранилищах, действовали графики подачи воды. До 2014 года основной объем пресной воды Крым получал из Каховского водохранилища по Северо-Крымскому каналу. Весной 2014 года на канале построили дамбу, началась водная блокада полуострова. Дамбу ликвидировали российские военные в феврале 2022 года - после начала специальной военной операции на Украине. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.