ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Экспорт сельхозпродукции снижается, а импорт растет с 2024 года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году ($42,6 млрд), сообщает сайт ФТС.

Импорт этой продукции увеличился на 15%, до $43,4 млрд с $37,7 млрд в 2024 году.

Экспорт продукции АПК снижается, а импорт растет с 2024 года. Тогда Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). Импорт увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,1 млрд. В 2023 году по сравнению с 2022 годом динамика была обратной: экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры.

Как объясняла ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут, снижение экспорта объясняется валютным курсом, который "не поддерживает экспорт". В натуральном выражении экспорт в 2025 году прогнозируется в 80 млн тонн. В 2024 году этот показатель составлял 109,2 млн тонн.

Президент Владимир Путин поставил перед АПК задачу по увеличению экспорта к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом. По расчетам, этот показатель должен составить $55,2 млрд.