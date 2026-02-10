Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики и промышленности в России, в том числе с использованием БПЛА и ракетных систем.

Как сообщили в НАК во вторник по итогам заседания комитета, возросла активность украинских радикалов по вербовке и вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в совершение диверсионно-террористических актов.

Также участились нападения учащихся на одноклассников и учителей, приводящие к тяжким последствиям.

"Поиск исполнителей преступлений противник как правило ведёт в закрытых группах мессенджеров и социальных сетей, связанных с деструктивными движениями, продвигающих антироссийскую повестку, а также на ресурсах, предлагающих "быстрый заработок", в том числе незаконным путем. Для вербовки граждан активно используются методы шантажа, запугивания, обмана и мошенничества", - заявили в НАК.

Бортников поставил задачи по повышению эффективности профилактических мероприятий в молодежной среде, созданию надежной системы ограждения подростков от деструктивного воздействия и попыток спецслужб иностранных государств использовать их для нанесения ущерба РФ.