Умер адвокат Генрих Падва

Адвокат Генрих Падва Фото: Андрей Любимов/RBC/TAСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В возрасте 94 лет умер адвокат Генрих Падва, сообщила Адвокатская палата Москвы.

"Генрих Падва - человек, ставший легендой давно, заслуженно и навсегда. Проживший яркую жизнь, показавший, как нужно любить жизнь во всех ее проявлениях и как служить адвокатуре. Вчера он скончался", - сообщила президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

Он родился 20 февраля 1931 года, в 1953 году окончил Московский юридический институт и с тех пор работал в адвокатуре. В 1961 году он окончил истфак Калининского педагогического института, с 1971 года был членом Московской городской коллегии адвокатов. В 1996 году он учредил адвокатское бюро "Падва и партнеры".

Генрих Падва стоял у истоков создания в 1988 году Союза адвокатов СССР, позднее работал в руководящих органах Международного Союза (Содружества) адвокатов, участвовал в деятельности Ассоциации юристов России, а также в экспертной и научно-консультативной работе адвокатского сообщества, напомнили в палате. Он неоднократно входил в российские рейтинги лучших адвокатов, а также в международное издание Who's Who of Professionals. Он был одним из самых известных российских адвокатов, специализировавшимся на резонансных уголовных и гражданских делах.

Генрих Падва - заслуженный юрист России, кавалер Почетного знака "Общественное Признание", ордена Федеральной палаты адвокатов "За верность адвокатскому долгу" и обладатель Золотой медали имени Плевако, автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам, в том числе по вопросам деятельности адвокатуры.