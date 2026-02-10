Поиск

Умер адвокат Генрих Падва

Умер адвокат Генрих Падва
Адвокат Генрих Падва
Фото: Андрей Любимов/RBC/TAСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В возрасте 94 лет умер адвокат Генрих Падва, сообщила Адвокатская палата Москвы.

"Генрих Падва - человек, ставший легендой давно, заслуженно и навсегда. Проживший яркую жизнь, показавший, как нужно любить жизнь во всех ее проявлениях и как служить адвокатуре. Вчера он скончался", - сообщила президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

Он родился 20 февраля 1931 года, в 1953 году окончил Московский юридический институт и с тех пор работал в адвокатуре. В 1961 году он окончил истфак Калининского педагогического института, с 1971 года был членом Московской городской коллегии адвокатов. В 1996 году он учредил адвокатское бюро "Падва и партнеры".

Генрих Падва стоял у истоков создания в 1988 году Союза адвокатов СССР, позднее работал в руководящих органах Международного Союза (Содружества) адвокатов, участвовал в деятельности Ассоциации юристов России, а также в экспертной и научно-консультативной работе адвокатского сообщества, напомнили в палате. Он неоднократно входил в российские рейтинги лучших адвокатов, а также в международное издание Who's Who of Professionals. Он был одним из самых известных российских адвокатов, специализировавшимся на резонансных уголовных и гражданских делах.

Генрих Падва - заслуженный юрист России, кавалер Почетного знака "Общественное Признание", ордена Федеральной палаты адвокатов "За верность адвокатскому долгу" и обладатель Золотой медали имени Плевако, автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам, в том числе по вопросам деятельности адвокатуры.

Хроника 05 января 2019 года – 10 февраля 2026 года Умершие знаменитости
Генрих Падва Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер адвокат Генрих Падва

 Умер адвокат Генрих Падва

Подросток с пневматическим пистолетом, топором и ножом задержан в школе ХМАО

Два землетрясения произошли на севере Сахалина

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

 Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

Комитет Госдумы предложил заявительный порядок блокировки международных звонков
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8356 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });