Брянская область атакована ракетами "Нептун" и HIMARS, двое пострадали

Нарушено энергоснабжение в семи муниципалитетах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали регион ракетами "Нептун" и HIMAR, два человека пострадали, нарушено энергоснабжение в ряде муниципалитетов.

"ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности "Нептун" и систем реактивного залпового огня "Хаймарс". В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение. В Выгоничском районе ранены два мирных жителя", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь, добавил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвиданции над регионом с 14:00 до 20:00 субботы пяти украинских БПЛА.