Правительство РФ рассмотрит меры по борьбе с преступлениями с использованием ИКТ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект, направленный на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает пресс-служба кабмина.

Законопроект предполагает внесение изменений в отдельные законодательные акты, отмечается в сообщении.

"Законопроект направлен на комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий", - уточняет пресс-служба правительства.

В понедельник правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет из примерно 20 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Как сообщали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, инициативы направлены на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей.

Среди ключевых нововведений - закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе - через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это, по замыслу авторов проекта, должно снизить вероятность того, что мошенники получат доступ к учетной записи гражданина на Госуслугах.

Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Кроме того, предлагаются дополнительные меры по борьбе с дропперами.

"Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт - не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путем", - сообщал Григоренко, которого цитировал его аппарат.

В рамках второго пакета также предусматривается маркировка международных звонков.

"Благодаря этому граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и не стать жертвами телефонного обмана", - пояснял Григоренко.

Отдельно в проекте закрепляется право человека сообщить о кибермошенничестве через Госуслуги, что должно упростить фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать о действиях мошенников банки, сотовых операторов и цифровые платформы.

"Все эти меры направлены на то, чтобы сделать цифровую среду безопаснее, защитить личные данные граждан и усложнить реализацию мошеннических схем", - подытожил вице-премьер.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят весной этого года.