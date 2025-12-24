Поиск

Правительство РФ рассмотрит меры по борьбе с преступлениями с использованием ИКТ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект, направленный на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает пресс-служба кабмина.

Законопроект предполагает внесение изменений в отдельные законодательные акты, отмечается в сообщении.

В РоссииПравительство РФ рассмотрит льготные займы для предприятий в сложных условияхЧитать подробнее

"Законопроект направлен на комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий", - уточняет пресс-служба правительства.

В понедельник правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет из примерно 20 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Как сообщали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, инициативы направлены на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей.

Среди ключевых нововведений - закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе - через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это, по замыслу авторов проекта, должно снизить вероятность того, что мошенники получат доступ к учетной записи гражданина на Госуслугах.

Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Кроме того, предлагаются дополнительные меры по борьбе с дропперами.

"Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт - не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путем", - сообщал Григоренко, которого цитировал его аппарат.

В рамках второго пакета также предусматривается маркировка международных звонков.

"Благодаря этому граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и не стать жертвами телефонного обмана", - пояснял Григоренко.

Отдельно в проекте закрепляется право человека сообщить о кибермошенничестве через Госуслуги, что должно упростить фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать о действиях мошенников банки, сотовых операторов и цифровые платформы.

"Все эти меры направлены на то, чтобы сделать цифровую среду безопаснее, защитить личные данные граждан и усложнить реализацию мошеннических схем", - подытожил вице-премьер.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят весной этого года.

Правительство РФ Госуслуги МФЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Уолл-стрит выросла

 Уолл-стрит выросла

Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

 Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

В МИД РФ заявили о необходимости возобновления авиасообщения с США

Поступающие в педвузы будут проходить профильное испытание с 2027 года

Что произошло за день: вторник, 23 декабря

Лихачев заявил, что контролировать и управлять ЗАЭС может только "Росатом"

 Лихачев заявил, что контролировать и управлять ЗАЭС может только "Росатом"

Глава РСПП отметил рост затрат на удержание кадров при закрытии мощностей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7949 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });