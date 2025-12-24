Поиск

Правительство РФ рассмотрит льготные займы для предприятий в сложных условиях

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении Минпромторгу в 2025 году средств для предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа. Как сообщила пресс-служба правительства, этот вопрос внесен в повестку дня заседания кабинета министров в среду.

Планируется, что средства будут дополнительно выделены из резервного фонда. Сумма не приводится.

Проект распоряжения направлен на обновление состава судов рыбопромыслового флота, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, из резервного фонда до конца года в адрес Минпромторга планируется выделить средства для предоставления "Ростеху" "в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности".

"Проект распоряжения направлен на оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в сложных экономических условиях путем предоставления льготных займов на реализацию проектов", - говорится в анонсе к заседанию правительства.

