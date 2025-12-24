Москва видит значительную схожесть установок России и США по договоренностям по Украине

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - У Москвы и Вашингтона есть значительная схожесть установок на то, что могло бы стать каркасом договоренностей для урегулирования украинского кризиса, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД Сергей Рябков.

"Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договоренностей", - сказал он.

Так Рябков, в частности, ответил на вопрос, на чем основано его недавнее заявление, что Россия и США находятся на пороге украинского урегулирования и действительно ли оба государства действуют в унисон.

"Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого", - сказал он.

"Что касается "на пороге" или "на грани", разумеется, все относительно. Это не следует понимать, как ожидание подписания некоего пакета документов буквально сейчас, абсолютно нет. Но если сопоставить, где мы находились до прихода администрации Трампа в Белый дом, с нынешним моментом, то это большое движение вперед", - продолжил замминистра.

"И многие, что называется, на "той стороне" говорят о том, что последние 5% самые трудные, но ведь это 5%, а не 55%. Нужна политическая воля, нужен реализм восприятия происходящего. Нужно понимать, что то, что было сформировано в Анкоридже, это безальтернативно", - подчеркнул Рябков.