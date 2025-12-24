Поиск

Москва видит значительную схожесть установок России и США по договоренностям по Украине

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - У Москвы и Вашингтона есть значительная схожесть установок на то, что могло бы стать каркасом договоренностей для урегулирования украинского кризиса, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД Сергей Рябков.

"Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договоренностей", - сказал он.

Так Рябков, в частности, ответил на вопрос, на чем основано его недавнее заявление, что Россия и США находятся на пороге украинского урегулирования и действительно ли оба государства действуют в унисон.

"Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого", - сказал он.

"Что касается "на пороге" или "на грани", разумеется, все относительно. Это не следует понимать, как ожидание подписания некоего пакета документов буквально сейчас, абсолютно нет. Но если сопоставить, где мы находились до прихода администрации Трампа в Белый дом, с нынешним моментом, то это большое движение вперед", - продолжил замминистра.

"И многие, что называется, на "той стороне" говорят о том, что последние 5% самые трудные, но ведь это 5%, а не 55%. Нужна политическая воля, нужен реализм восприятия происходящего. Нужно понимать, что то, что было сформировано в Анкоридже, это безальтернативно", - подчеркнул Рябков.

МИД США Сергей Рябков Украина Анкоридж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик

Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

 Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

Начались летные испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

 Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Фондовые индексы США выросли

 Фондовые индексы США выросли
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });