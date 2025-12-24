В МИД РФ сообщили об очередном раунде контактов с США по деятельности посольств

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию "огромного массива проблем", так, несколько дней назад состоялся очередной раунд контактов по нормализации деятельности диппредставительств РФ и США, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью газете Известия, опубликованном в среду.

"Диалог с американской стороной об урегулировании огромного массива проблем, образовавшихся в последние годы, продолжается. (...) Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России и США. Состоялось несколько раундов экспертных контактов, последний - несколько дней назад на рабочем уровне", - сказал Гусаров.

Он уточнил, что среди прочего удалось "поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий", стороны также продвинулись "в упрощении ограничительного режима передвижения дипломатов".

Гусаров положительно оценил такой результат, но добавил, что для стабилизации российско-американских отношений "уровень амбиций сторон должен быть существенно выше".

"Пока же приходится констатировать, что переговорный процесс идет вязко, а его темп снизился, в том числе в силу различия в подходах", - резюмировал дипломат.