Поиск

В МИД РФ сообщили об очередном раунде контактов с США по деятельности посольств

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию "огромного массива проблем", так, несколько дней назад состоялся очередной раунд контактов по нормализации деятельности диппредставительств РФ и США, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью газете Известия, опубликованном в среду.

"Диалог с американской стороной об урегулировании огромного массива проблем, образовавшихся в последние годы, продолжается. (...) Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России и США. Состоялось несколько раундов экспертных контактов, последний - несколько дней назад на рабочем уровне", - сказал Гусаров.

Он уточнил, что среди прочего удалось "поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий", стороны также продвинулись "в упрощении ограничительного режима передвижения дипломатов".

Гусаров положительно оценил такой результат, но добавил, что для стабилизации российско-американских отношений "уровень амбиций сторон должен быть существенно выше".

"Пока же приходится констатировать, что переговорный процесс идет вязко, а его темп снизился, в том числе в силу различия в подходах", - резюмировал дипломат.

МИД РФ США Александр Гусаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 декабря

NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

 NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

В ОДКБ отрицают обращение Таджикистана за помощью в связи с ноябрьскими событиями

Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым необходимость положить конец конфликтам в мире

Токаев заявил о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по Украине

Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта

 Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта

В Литве заявили, что большая часть застрявших в Белоруссии фур уже вернулась к перевозкам

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Кибератаку на венесуэльскую нефтяную компанию могли осуществить США

Что случилось этой ночью: вторник, 23 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7949 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });