Оверчук сообщил о планах расширения экспорта в Армению через Азербайджан

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия планирует поставлять в Армению по недавно открытому железнодорожному маршруту через Азербайджан помимо зерна и другие товары, в частности удобрения, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Алексей Оверчук.

"Совсем недавно состоялось очень важное событие (...) - у нас прошел первый поезд с российским зерном через территорию Азербайджана и Грузии в Армении. То есть впервые более чем за 30 лет и впервые за время независимого существования Армении и Азербайджана прошел первый поезд с зерном. Это было российское зерно, потом казахстанское зерно прошло, и мы обсуждаем также возможности загрузки этой линии другими видами грузов, удобрениями", - сказал он.

Он отметил, что одновременно Азербайджан приступил к собственным поставкам в Армению, направив туда состав с нефтепродуктами.

По словам Оверчука, Россия и Армения обсуждают расширение двусторонних поставок за счет армянского импорта: "Речь идет о том, чтобы обеспечить обратную загрузку из Армении в Россию через территорию Азербайджана".

Россия поставила в Армению первую партию зерна по новому железнодорожному маршруту - через Азербайджан - в начале ноября 2025 года. Как сообщал российский Минсельхоз, была поставлена 1 тысяча тонн пшеницы третьего класса.

Всего Армения импортирует порядка 450-500 тысяч тонн зерна в год. Почти все оно поступает из России. Ранее экспорт осуществлялся в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход, а также морем через порты Грузии. Новый маршрут (через территорию Азербайджана и Грузии) позволяет снизить транспортные издержки и повысить устойчивость поставок, отмечал Минсельхоз.

