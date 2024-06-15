Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские специалисты помогли Армении в рекордно короткие сроки восстановить разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией, сообщил в субботу заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом", - отметил он.

По его словам, российские специалисты круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного участка железной дороги.

Как отметил Оверчук, финансирование аварийно-восстановительных работ было осуществлено Российской Федерацией по решению руководства страны.

Зампредседателя правительства РФ сообщил, что первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня, что на одну неделю раньше ожидавшегося срока.

Накануне было открыто движение поездов на участке Айрум - Санаин. В субботу по восстановленному участку прошел контейнерный поезд из Грузии в Ереван.

Сроки полного восстановления железнодорожной инфраструктуры специалисты определят по мере стабилизации земляного полотна и по итогам завершения проектировочных работ.

25 мая в результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек на севере Армении был поврежден ряд объектов инфраструктуры железных дорог республики, находящихся в управлении ЗАО "ЮКЖД" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Было размыто 1 800 м пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение.