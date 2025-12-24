Правительство внесет в Думу законопроект о системных мерах по защите от кибермошенничества

В частности, он предусматривает усовершенствование авторизации на "Госуслугах"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство повышает меры по усилению защиты граждан и бизнеса от мошенничества в цифровой среде. На заседании премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о недавней стратегической сессии, где обсуждался дополнительный комплекс инициатив, направленных на предотвращение кибер-мошенничества.

"Сегодня рассмотрим и направим в Госдуму проект федерального закона, который содержит большой перечень системных мер и решений, в том числе регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и государственных органов с использованием платформы "Антифрод", расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале госуслуг", - сказал Мишустин.

Кроме того, документом вводится внесудебная блокировка так называемых фишинговых сайтов, которые создаются для обмана пользователей и кражи их персональных данных, как и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

"Предусмотрены также многие другие профилактические мероприятия. Коллеги, здесь нужно и далее продолжать проработку эффективных способов и инструментов - организационных, нормативных, технических - для борьбы с дистанционным хищением средств. Очень важно, чтобы именно добропорядочные граждане были защищены от мошенничеств", - сказал премьер.