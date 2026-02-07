Белгород повергся очередным ракетным ударам со стороны Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об очередных ракетных ударах с украинской стороны.

"Враг вновь нанес ракетные удары по Белгороду. Сработала наша система ПВО. После атаки в 20:02 нет информации о пострадавших или разрушениях", - написал Демидов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что вновь повреждены инфраструктурные объекты.

"В 20:38 враг повторно атаковал Белгород. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Ведется оценка нанесенного ущерба", - сообщил Демидов.

Ранее в субботу губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков сообщил о двух ракетных атаках на Белгород. В городе повреждены энергообъекты, фиксируются отключения электроснабжения. В результате утренней атаки пострадали четыре человека.