Минобороны РФ заявило о нейтрализации 132 украинских дронов
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 13:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что 46 дронов уничтожены над Белгородской областью, 42 - над Брянской, 15 - над Калужской, 12 - над Московским регионом.
Также, по данным министерства, семь беспилотников нейтрализованы над Курской областью, четыре - над Липецкой, два - над Рязанской, два - над Орловской, и по одному - над Тульской областью и Крымом.