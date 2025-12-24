Минобороны РФ заявило о нейтрализации 132 украинских дронов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 13:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что 46 дронов уничтожены над Белгородской областью, 42 - над Брянской, 15 - над Калужской, 12 - над Московским регионом.

Также, по данным министерства, семь беспилотников нейтрализованы над Курской областью, четыре - над Липецкой, два - над Рязанской, два - над Орловской, и по одному - над Тульской областью и Крымом.