Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за вечер 29 беспилотников ВСУ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 10 БПЛА ликвидировано над Белгородской областью, 7 - над Брянской, 3 - над Московским регионом, в том числе 1, летевший на Москву. По 2 беспилотника нейтрализовано над Воронежской, Орловской и Ростовской областями, по одному - над Калужской Курской и Тульской областями.



