"Ростех" сообщил о выполнении плана поставок Су-35 в войска в текущем году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ очередные партии истребителей Су-35, план производства на 2025 год выполнен в полном объеме, сообщил "Ростех".

"Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы ВКС России", - заявили в пресс-службе "Ростеха" в четверг.

В госкорпорации заявили, что 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов.

"План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме, наши авиастроители уже работают над программой следующего года. Су-35С - один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету - наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО", - заявили в "Ростехе".

В свою очередь гендиректор ОАК Вадим Бадеха, чьи слова также приведены в сообщении, заявил, что ряд авиационных заводов уже справился с производственной программой текущего года, остальные завершают исполнение контрактов.

"Мы последовательно наращиваем объемы производства востребованной боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России", - отметил Бадеха.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность полета достигает 3,4 тыс. км.

