Экспорт рыбы и морепродуктов из России в КНР за 11 месяцев достиг $3 млрд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 11 месяцев этого года экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов на $3 млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 6%, до 1,1 млн тонн, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Главного таможенного управления Китая.

В частности, экспорт мороженого минтая вырос на 10%, до 514 тыс. тонн, стоимость увеличилась на 45%, до $670 млн. Эта динамика отражает рост российского вылова минтая: за 11 месяцев на 7%, до 2 млн тонн, отметили в союзе.

Экспорт сурими в январе-ноябре вырос на 30%, до 29 тыс. тонн, и в 1,5 раза, до $65 млн. "Увеличение экспортных поставок фарша минтая, включая сурими, происходит на фоне роста его выпуска на российских судах в море на 21%, до 86 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В то же время экспорт мороженого филе минтая за 11 месяцев упал на 55%, до 9 тыс. тонн, и на 40%, до $20 млн.

Поставки трески снизились на 15%, до 76 тыс. тонн. Однако экспортная выручка выросла на четверть, до $455 млн. Как отмечают аналитики, рост цен на треску на мировом рынке вызван решением смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить общий допустимый улов атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23%, до 347 тыс. тонн (доля России - 144,4 тыс. тонн).

Союз также сообщил, что экспорт живых крабов в Китай в январе-ноябре вырос на 10%, до 35 тыс. тонн. Но экспортная выручка снизилась на 5%, до $970 млн. Динамика крабового экспорта отражает ситуацию с российской добычей: за 11 месяцев добыто около 87 тыс. тонн крабов, что на 9% больше, чем годом ранее.

Экспорт мороженой сельди вырос в 2,2 раза, до 200 тыс. тонн, стоимость повысилась в 2,6 раза, до $145 млн. Отгрузки растут на фоне увеличения российского вылова тихоокеанской сельди, который за 11 месяцев превысил 530 тыс. тонн (рост на 37%).