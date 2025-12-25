Трое погибли при обстреле гуманитарного конвоя из Дагестана в приграничье

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Гуманитарный конвой из Дагестана подвергся обстрелу ВСУ на приграничной территории, есть погибшие, среди них заместитель главы Шамильского района республики, сообщил руководитель региона Сергей Меликов.

"Тяжелую весть получил из приграничных территорий: гуманитарный конвой из Дагестана подвергся вражескому обстрелу. К сожалению, есть погибшие - замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона" Али и Мурад", - написал Меликов в четверг в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате обстрела ранения получил еще один сопровождающий - общественник Шамиль, который был госпитализирован.

По словам главы Дагестана, гуманитарную помощь перевозили два грузовика: один из них по пути остановился на ремонт, а другой автомобиль "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников.

"Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут. Но одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим", - подчеркнул Меликов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.