В России разработали новый тест для выявления туберкулеза

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза, позволяющий получить результат за 30 минут, сообщили в ведомстве.

"Преимущества нового теста: высокая чувствительность и специфичность, сопоставимые с ПЦР-диагностикой, результат анализа за 30 минут, что существенно ускоряет процесс диагностики, возможность выявления возбудителей в мокроте при их малой концентрации", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Туберкулез - инфекционное заболевание, чаще всего поражающее легкие и вызываемое микобактериями. Ранняя диагностика и лечение имеют критическое значение для снижения заболеваемости и предотвращения распространения инфекции, отметили в ведомстве.