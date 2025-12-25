Умерла основательница "РЕН ТВ" Ирена Лесневская

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Умерла основательница телеканала "РЕН ТВ", журналист и продюсер Ирена Лесневская, сообщила гендиректор "VK Видео" Марианна Максимовская.

"Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по "Неделе". И все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни", - написала в своих соцсетях Максимовская, которая была автором и ведущей информационно-аналитической программы "Неделя" на "РЕН ТВ" (ранее REN-TV) в 2003-2014 годах.

Лесневской было 83 года. Она родилась 30 мая 1942 года в Казахской ССР, в 1979 году окончила факультет журналистики МГУ, на телевидении работала с 1965 года. В 1980-е работала над программой "Кинопанорама",

В 1991 году вместе с сыном Дмитрием стала учредителем телекомпании "REN-TV", которая производила передачи для федеральных телеканалов, а с 1997 по 2005 годы являлась соучредителем и президентом одноименного телеканала.

Также являлась соучредителем и издателем российского независимого журнала The New Times (позже был признан Минюстом РФ иноагентом).

В 1997 году Лесневская была награждена российской национальной премией "Золотой овен" в номинации "Открытие года" (за начало вещания канала "РЕН ТВ"), в 2005 году получила премию ТЭФИ "За личный вклад в развитие телевидения", в 2006 году награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 2009 году награждена французским орденом Почётного легиона в степени кавалера за вклад в развитие телевидения и медиа.