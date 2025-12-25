Минобороны сообщило о переходе под российский контроль Свято-Покровского в ДНР

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Войска "Южной" группировки взяли под контроль село Свято-Покровское в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, в зоне ответственности "Южной" группировки за сутки нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка (ДНР).

"Противник потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сводке.