Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ прорваться на юго-востоке Гришино в ДНР

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытку прорыва подразделений украинской десантно-штурмовой бригады на юго-востоке Гришино в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, пытавшихся вернуть утраченные позиции", - говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.