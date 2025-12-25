Поиск

Захарова отметила медленный, но верный прогресс в переговорах с США по Украине

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но верное продвижение вперед", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже".

Как отметила Захарова, прогресс в переговорах с США, сопровождается, "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств - прежде всего, западноевропейских - торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

"И в диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу", - указала представитель МИД.

МИД РФ Мария Захарова США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

 В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });