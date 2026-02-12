Поиск

Белгородский губернатор сообщил о еще пяти раненных в результате атак БПЛА

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены еще пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль. В результате один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и осколочные ранения ноги и обеих рук. Он госпитализирован. Его машина сгорела, рядом были выбиты окна в двух домах.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара беспилотника по легковому автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу в Белгороде.

В Белгородском округе на участке дороги Бочковка — Нечаевка в результате удара дрона по движущемуся легковому автомобилю была ранена супружеская пара. Врачи белгородской больницы № 2 нашли у них минно-взрывные травмы и баротравмы и отпустили лечиться амбулаторно.

В Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший днем ранее в результате атаки дрона в Красной Яруге. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Лечить его будут в Белгороде.

