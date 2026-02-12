МВД раскрыло суть обвинений в адрес топ-менеджеров FESCO

Их обвиняют в растрате более чем 880 млн рублей при развитии Восточного транспортно-логистического узла

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следствие МВД установило многомиллионной растраты, совершенной руководством транспортной компании FESCO под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла, сообщили в Следственном департаменте МВД.

"По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. Злоумышленники организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании", - говорится в сообщении.

В результате были растрачены средства транспортной группы в сумме 885 млн рублей. По заявлению транспортной группы FESCO следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК.

Подозреваемым предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция разыскивает еще троих предполагаемых соучастников противоправной деятельности, которые уехали из России, сообщили в МВД.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в правоохранительных органах, бывший председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов и вице-президент FESCO по производственному развитию Борис Иванов были задержаны накануне 11 февраля. Мещанский суд арестовал Северилова на два месяца. На этом заседании суда прокурор сказал, что еще несколько фигурантов дела находятся в розыске. В ходатайстве следствия об аресте Северилова было сказано, что ему вменяют растрату 885 млн рублей.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход государства по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров вместимостью более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.