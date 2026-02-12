Поиск

Бывший глава совета директоров FESCO Северилов арестован по делу о растрате

Андрей Северилов
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя отправил под арест бывшего председателя совета директоров группы FESCO Андрея Северилова, сообщили в четверг в суде.

Бизнесмен арестован на два месяца. Ему вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В ходе судебного заседания Северилов попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и выразил готовность содействовать в возмещении ущерба.

В свою очередь прокурор в ходе процесса заявил, что ряд фигурантов дела находятся в розыске.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Северилов и второй фигурант дела - вице-президент транспортной компании по производственному развитию Борис Иванов - были задержаны накануне.

В FESCO заявили, что руководство проинформировано о сложившейся ситуации. "Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - добавил представитель группы.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров вместимостью более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Андрей Северилов Мещанский суд Москвы
