Что произошло за день: четверг, 12 февраля

Снижение инфляции, арест экс-главы совета директоров FESCO, пожар на НПЗ в Ухте, открытие визовых центров в Москве и Петербурге

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Годовая инфляции перешла к снижению и эта тенденция продолжится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме на заседании комитета по экономической политике. По его словам, у Банка России сохраняется резерв для смягчения денежно-кредитной политики.

- Бывший глава совета директоров FESCO Андрей Северилов арестован по делу о растрате на сумму 885 млн рублей.

- Конечный бенефициар группы "Новоросцемент" Лев Кветной стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении активов группы в доход РФ.

- Задержан заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 млн рублей в должности главы городского округа Копейск.

- В Ухте (Коми) на НПЗ произошел пожар из-за атаки беспилотников. Никто не пострадал.

- Арестованы обвиняемый в стрельбе у техникума в Анапе и предполагаемый подстрекатель.

- Президент России Владимир Путин предложил переименовать среднее профессиональное образование.

- Визовые центры Японии открылись в Москве и Петербурге в четверг.

