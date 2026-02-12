Арестован обвиняемый в стрельбе у техникума в Анапе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Анапский городской суд по ходатайству следствия поместил под стражу по 11 апреля 17-летнего обвиняемого в стрельбе по людям у Анапского индустриального техникума, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Поскольку он несовершеннолетний, суд выбирал ему меру пресечения в закрытом режиме.

Подростку вменяют убийство, покушение на убийство двух и более лиц и хищение оружия (п. "б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 226 УК.

Ранее в этот же день суд арестовал второго фигуранта этого дела - тоже несовершеннолетнего. Его подозревают в подстрекательстве к убийству.

Стрельба у техникума произошла 11 февраля. Были ранены сотрудница учреждения и один из студентов. Охранник, успевший запереть дверь, был ранен и погиб. Нападавшего задержали, сообщалось, что это студент того же техникума.