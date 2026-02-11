Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 108 беспилотников ВСУ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи уничтожено 108 украинских беспилотников, сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 49 беспилотников сбито над Волгоградской областью, 29 - над Ростовской областью, по 7 - над Саратовской областью и Черным морем. Над Астраханской областью ликвидировано три беспилотника, по два - над Брянской областью, Калмыкией и Татарстаном, по одному - над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Азовским морем, Крымом и Северной Осетией.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе в Волгограде после массированной атаки БПЛА на Волгоградскую областью. Также беспилотник атаковал многоквартирный дом в Запорожской области.

Кроме того, в ночь на среду приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Саратова, Казани, Калуги, Чебоксар, Ульяновска, Нижнекамска.