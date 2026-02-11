ПВО отразила атаку беспилотников в 12 городах и районах Ростовской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотников над 12 городами и районами в ночь на среду.

"Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По словам Слюсаря, в Донецке в районе моста через реку Большая Каменка найден обломок беспилотника; в Тарасовском районе повреждена опора линии электропередачи, три дома остались без электричества; в Миллеровском районе повреждены фасад дома и сарай.

Пострадавших нет, добавил глава региона.