Шереметьево планирует реорганизацию Домодедово, подготовит модель его развития

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) после оформления в собственность Домодедово планирует реорганизовать систему управления аэропортом, а также подготовить модель его развития, сообщил гендиректор МАШ Михаил Василенко журналистам.

"В Домодедово три года не было аудита. Ожидается реструктуризация. У Домодедово будет свой совет директоров и свой менеджмент. Совет директоров аэропорта создаст понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта Домодедово, взяв за основу опыт Шереметьево, - сказал Василенко, добавив, что задачей менеджмента будет вывод аэропорта "на безубыточность и окупаемую деятельность".

Сейчас в периметре управления Домодедово 25 организаций с отдельным управленческим составом - "это очень трудный проект". Количество компаний, которые могут быть упразднены или консолидированы, Василенко не уточнил.

Рассуждать о том, останется ли на своем посту по итогам реорганизации нынешний гендиректор Домодедово Андрей Иванов, преждевременно, заявил глава МАШ в ответ на соответствующий вопрос журналистов. "Генеральный директор работает и продолжает исполнять свои функции. Сейчас это (смену гендиректора - ИФ) обсуждать бессмысленно. Должен быть утвержден устав, сформирован совет директоров, который назначит гендиректора", - пояснил Василенко.

Правительство требует от Шереметьево программу оздоровления и модель развития Домодедово, сообщил он. "Модель развития будет создана оптимистическая и пессимистическая. При пессимистической пассажиропоток останется на текущем уровне либо будет падать. Но закрытия аэропорта не будет. Правительство поставило задачу - обеспечить его нормальное функционирование и безубыточность", - сказал Василенко.

Переманивать авиакомпании из Домодедово в Шереметьево также не планируется, заверил он. "Нам важно, чтобы авиакомпании летали и обеспечивали EBITDA и доходы в Домодедово. Государство требует от нас, чтобы аэропорт функционировал постоянно и имел свою коммерческую и ценовую стратегию", - заключил он.

Покупка Домодедово

В конце января состоялись приватизационные торги по продаже Домодедово. Победителем стало подконтрольное МАШ ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб. Торги проходили в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (132,3 млрд руб.) до 50%, с шагом понижения - 10%. Еще одним участником аукциона была структура аэропорта Внуково. Шереметьево приобрело Домодедово за собственные средства, без привлечения заемных, сообщал ранее Василенко. Это бизнес-проект, "направленный на оздоровление важной части московского авиаузла", говорил он, подчеркивая, что актив "крайне сложный и требует значительных инвестиций".

До июня прошлого года Домодедово контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик. По решению Арбитражного суда Московской области аэропорт был взыскан в доход государства. Иск с такими требованиями подавала Генпрокуратура РФ: в нем утверждалось, что Каменщик и второй предполагаемый бенефициар аэропорта Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

Контроль над Домодедово Каменщик получил в ходе приватизации активов аэропорта в конце 1990-х. На инвестиции структур бизнесмена были построены новый пассажирский и грузовой терминалы, аэропорт стал одним из крупнейших в стране. Однако в последние несколько лет Домодедово демонстрировало отрицательную динамику пассажиропотока. В 2025 году он обслужил почти 13,9 млн человек, что на 11% меньше показателя годом ранее. Крупнейшие базовые перевозчики аэропорта - S7 и "Уральские авиалинии" - испытывают проблемы с обслуживанием самолетов Airbus A320neo. Ряд других авиакомпаний, включая иностранные, перевели рейсы в другие аэропорты Москвы. Задолженность по кредитам Домодедово оценивается в более 75 млрд руб., а текущая финансовая деятельность не позволяет ему "своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства", заявляли в МАШ. Ожидается, что 2026 год для Домодедово пройдет "лучше по пассажиропотоку, грузопотоку и финансовым результатам", заявлял при этом Андрей Иванов.

Пакет акций в размере 66,06% в МАШ контролирует ООО "Шереметьево Холдинг", единственным владельцем которого является МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" - резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Учредители МКООО не раскрываются. До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. Доля в 65,22% в TPS Avia Holding была у траста в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% было у Аркадия Ротенберга. Росимущество владело 30,46% МАШ, 2,43% было у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента аэропорта. В 2025 году аэропорт Шереметьево обслужил 43,4 млн пассажиров, что примерно соответствует объему предыдущего года. По итогам 2026 года, согласно прогнозу аэропорта, трафик ожидается на уровне 43,1 млн человек.

Отчетность МАШ в последний раз публиковалась за 2021 год: чистая прибыль компании составила 5,4 млрд руб. при выручке в 26,9 млрд руб. При этом "Шереметьево Холдинг", согласно его отчету, в 2024 году получило в виде дивидендов более 21 млрд руб.