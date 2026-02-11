Завод загорелся в Волгограде после массированной атаки БПЛА

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА в ночь в среду, в результате начался пожар на заводе в Волгограде.

"В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме (...) и падение БПЛА на территорию детского сада (...), а также возгорание на территории завода на юге Волгограда", - написал Бочаров в мессенджере Max.

Пострадавших нет, добавил глава региона.

Ранее в Росавиации сообщиле о вводе ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило о ликвидации 48 беспилотников ВСУ над Ростовской, Белгородской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем - Минобороны РФ.