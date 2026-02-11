Поиск

Вторая полоса в Домодедово проложена с нарушениями, вероятна ее реконструкция

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вторая, так и не введенная в строй взлетно-посадочная полоса аэропорта Домодедово (ВПП-2) проложена с нарушением строительных норм и правил, не исключена ее реконструкция, заявил гендиректор АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ, новый собственник "Домодедово") Михаил Василенко журналистам.

По его словам, ВПП-2 строилась под контролем Домодедово, а нарушения были выявлены Росавиацией "при проведении проверочных мероприятий". "Это надо проверять и выяснять, экспертная комиссия будет определять объем работ и, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции в реконструкцию", - сказал Василенко.

Строительство ВПП-2 по заказу структур Росавиации началось в 2014 году и должно было завершиться к 2018 году, когда в РФ проходил Чемпионат мира по футболу. Вместе с полосой должны были быть построены и другие аэродромные объекты, в том числе перроны для стоянки самолетов, которые планировалось ввести в эксплуатацию вместе с новым сегментом терминала Т2 (был возведен за средства группы Домодедово в 2018 году). Однако из-за проблем с подрядчиком - обанкротившейся впоследствии компанией "СУ-1" - аэродромные объекты не были построены к запланированному сроку.

Реконструкцией летной зоны Домодедово по госконтрактам на общую сумму 8,7 млрд руб. с 2021 года занималось АО "Центродорстрой" (ЦДС). Один из договоров, на 696 млн руб., в декабре прошлого года был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика - подведомственного Росавиации ФГУП "АГА(а)", после чего ЦДС подал иск к нему на 725 млн руб. Также в феврале от компании был подан иск на 1,8 млрд руб. к подведомственному Минтрансу ФКУ "Ространсмодернизация", которое заказывало работы по реконструкции на сумму более 8 млрд руб.

Сейчас в Домодедово полноценно работает только одна ВПП, которая находится рядом со старым сегментом Т1.

В конце января состоялись приватизационные торги по продаже Домодедово. Победителем стало подконтрольное МАШ ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб.

