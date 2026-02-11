БПЛА атаковал многоквартирный дом в Запорожской области, жертв нет

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке беспилотника на многоквартирный дом в Васильевке во вторник вечером.

"В городе Васильевка противник нанес удар беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по многоквартирному дому", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Жертв нет, добавил глава региона.

Ранее Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения 24 населенных пунктов.

Накануне в Запорожской области попала под обстрел похоронная процессия, один человек погиб, шестеро были ранены