Число приостановивших работу аэропортов достигло пяти

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщили в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

В предыдущий раз чебоксарский аэропорт приостанавливал работу 25 января, тогда действие ограничений продлились менее часа.

В настоящее время также не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Калуги, Казани, Саратова и Волгограда.