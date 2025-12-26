ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по военным целям на Украине, сообщает министерство обороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Этими ударами поражены также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.