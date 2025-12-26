Поиск

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по военным целям на Украине, сообщает министерство обороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Этими ударами поражены также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 декабря 2025 года Военная операция на Украине
ВС РФ ВСУ Украина Минобороны РФ
ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

Бывший курский депутат Васильев приговорен к 5,5 годам заключения

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Плату за проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов начнут взимать с 31 декабря

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля военного в Ставрополе

Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

В порту Темрюка локализовали возгорание после атаки БПЛА
