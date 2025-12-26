Минобороны РФ заявило о контроле над селом Косовцево в Запорожской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе село Косовцево Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области", - говорится в недельной сводке министерства.

По данным ведомства, за неделю группировкой "Север" взяты под контроль населенные пункты: Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка Харьковской области. Группировка "Центр" установила контроль над Светлым в ДНР, "Южная" - над Свято-Покровским в ДНР.

