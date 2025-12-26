Поиск

Торговец, заставивший детей умыться зеленкой за кражу мандаринов, получил срок

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Чувашии суд приговорил 44-летнего бизнесмена из города Ядрин к реальному сроку в колонии строгого режима за то, что двух детей, которые у него на рынке украли мандарины, он увез в безлюдное место и заставил их умыться зеленкой. Об этом сообщают региональные управления СКР и прокуратуры.

Следствие и суд установили, что вечером 30 сентября подсудимый узнал от подчиненного, что брат и сестра, которым было 12 и 13 лет, пытались похитить с его прилавка мандарины. Угрожая применить насилие, он посадил этих детей в свою машину, вывез в загородный лес.

"Находясь в лесу он, вопреки установленному законом способу привлечения к ответственности за возможное мелкое хищение, с целью наказания подростков вылил зеленку на их руки и в устной форме заставил умыть ей свои лица, что последние и сделали. Все происходящее записывалось на видео с помощью мобильного телефона дочерью обвиняемого. После совершения указанных действий злоумышленник уехал с места происшествия, а дети были вынуждены самостоятельно добираться до дома", - сообщили в СКР.

В прокуратуре добавили, что он совершил это, "действуя умышленно, под надуманным предлогом оказания воспитательного воздействия на несовершеннолетних". После этого он уехал из Чувашии и был задержан 12 августа.

Суд признал его виновным в похищении человека (п. "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК). Он приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима. Также суд взыскал с него по 200 тысяч рублей в пользу каждого ребенка в качестве компенсации морального вреда.

"Отмечаем, что суд при назначении наказания применил ст.64 УК, предусматривающую возможность назначения наказания ниже установленных ограничений, - отметили в прокуратуре Чувашии. - Прокуратурой будет дана оценка законности указанного приговора суда".

СКР Чувашия Ядрин
