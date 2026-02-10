Поиск

Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никто не сможет "втянуть нас в логику действий против России".

"Хочу поделиться нашим стратегическим видением отношений с Россией. Мы везде, всем нашим партнерам заявляем, что причинение вреда России, интересам России не было, нет и не будет в нашей повестке. Это исключено. Никто не может, даже если попытается, хотя таких попыток и не было, втянуть нас в логику действий против России", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Он отметил, что Ереван не будет бороться или спорить с Москвой, "потому что мы ценим существующие отношения".

"Немаловажны, кроме государственных, также личные отношения в этом контексте. У меня очень прямые и теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, главой правительства России Михаилом Мишустиным. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России. Но мы всегда будем действовать в интересах Армении", - заявил Пашинян.

"Мы задаем вопрос нашим российским коллегам - неужели вы критически относитесь к той логике, что мы не будем действовать против вас, но будем действовать в наших интересах. Это наша стратегия", - добавил он.

Пашинян привел в пример парафирование соглашения о мире с Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.

"После этого среди наших российских коллег были определенные вопросы, и я на них открыто отвечал. Была озабоченность с их стороны. Я обратил внимание наших коллег в России на простой факт. 8 августа 2025 года в Вашингтоне мы подписали ровно то содержание, которое мы в течение почти последних пяти лет предлагали России. Конечно, там не было формулировки "Маршрут Трампа", но мы настаивали всего на пяти словах - территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, взаимность, нерушимость границ. Мы говорили, внесите эти пять слов на бумагу, и я в любой момент готов подписать", - заявил премьер Армении.

По его словам, это конкретный пример, что Армения никогда не действовала против России и не будет действовать.

"Но мы, естественно, не можем и не будем действовать против Армении, но и не будем бороться с Россией. С Россией мы проблем создавать не будем, но мы будем действовать в соответствии с нашими интересами", - резюмировал Пашинян.

Армения Никол Пашинян Россия
