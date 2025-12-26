В Новой Москве из "Магнита" изъяли партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проведет расследование в связи с попаданием в продажу в Новой Москве напитка Aloe Vera, предположительно содержащего техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование проведут после публикации в телеграм-канале Mash, который сообщил, что в магазине сети "Магнит" в Новой Москве продается негазированный напиток Aloe Vera, предположительно содержащий техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан. Отобраны пробы напитка для лабораторного анализа.

По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора расследованием занимается управление службы по Москве.

Юридическому лицу АО "Тандер" (сеть магазинов "Магнит") предписано прекратить продажу всей партии напитка Aloe Vera, поставленной в сеть. Компания оказывает содействие в проведении поверочных мероприятий до получения результатов экспертизы.

"Роспотребнадзором в целях пресечения оборота опасного напитка также приняты срочные меры по приостановлению реализации указанной продукции в розничных точках продаж при помощи государственной информационной системы маркировки "Честный знак"", - добавили в ведомстве.